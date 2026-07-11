القاهرة تستضيف مراسم تأبين كبيراً للزعيم الإيراني الشهيد آية الله خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقيمت في القاهرة مراسم تأبين وعزاء للزعيم الشهيد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله العظمى السيد علي خامنئي، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية وثقافية وأكاديمية، وعلماء دين، ونخبة من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية من الدول الصديقة. وفي هذه المراسم، ألقى مجتبى فردوسي بور، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، كلمةً تطرق فيها إلى الأبعاد الشخصية والعقائدية للشهيد آية الله خامنئي، واصفاً إياه بأنه نموذج قيادي فريد يرتكز على الإيمان والحكمة والشجاعة والوفاء بالعهود. وأكد قائلاً: "لقد اعتبر الزعيم الشهيد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية -طوال سنوات توليه المسؤولية- أن دعم الشعوب المظلومة، والدفاع عن القضية الفلسطينية، ومساندة حركة المقاومة، ومناهضة الهيمنة والاحتلال، ليست مجرد خيارات سياسية، بل هي واجبات دينية وأخلاقية وإنسانية".

واعتبر فردوسي بور استشهاد آية الله خامنئي خسارةً كبيرة، لكنه وصفه في الوقت ذاته بأنه بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المنطقة، حيث بعثت دماء الشهداء حياةً متجددة في مسيرة المقاومة. كما رأى في الحشود المليونية التي شاركت في تشييع الزعيم الشهيد، والمراسم الحاشدة في العراق، والمشاركة الدولية الواسعة، دلالاتٍ على استمرارية نهج المقاومة؛ مؤكداً أن هذا الحضور الجماهيري الغفير كان تجسيداً للوحدة الوطنية، وتجديداً للالتزام بمبادئ الثورة، وعهداً واعياً بالولاء للقيادة الجديدة. واعتبر هذه المشاركة غير المسبوقة رسالةً واضحة للعالم تؤكد ثبات الشعب الإيراني على مبادئه رغم كل الضغوط. وفي الختام، دعا فردوسي بور للزعيم الشهيد بعلوّ الدرجات، وتمنى السلام والكرامة لشعوب المنطقة، مشدداً على ضرورة الحوار والتضامن.

في إطار المراسم، عُقدت ندوة متخصصة بمشاركة كل من الدكتور أحمد مصطفى، والدكتور يسري أبو شادي، والدكتورة منى حامد، والدكتور الشيخ عبد الحليم العزمي، والدكتور أمجد أحمد تونس (مستشار سفارة سيراليون)، والدكتور حمدي بلط، والدكتور حسن المغازي، والدكتور أشرف أبو عارف، والدكتور رائد عبد الجليل من غزة، إلى جانب نخبة من المفكرين والخبراء المصريين وغير المصريين؛ حيث تمحورت النقاشات حول "أيديولوجيا المقاومة ومستقبل المنطقة، ووضع المرأة، والتعليم والتربية، ولا سيما التقارب والوحدة الإسلامية في رؤية الإمام الشهيد".