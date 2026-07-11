المقاومة الإسلامية تعلن عن تمسكها بـ"نهج المقاومة" في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكدت “المقاومة الإسلامية في العراق”، تمسكها بـ”نهج المقاومة”، معلنة أنها ستواصل تطوير قدراتها العسكرية والأمنية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وقالت المقاومة، في بيان، إن الحشود التي شاركت في مراسم تشييع القائد الامام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه في النجف وكربلاء تمثل “تجديداً للعهد” والتمسك بخيار المقاومة.

وأضاف البيان أن فصائل المقاومة “مستمرة في نهجها”، مؤكداً أن السلاح “ليس خياراً للمساومة”.

وشددت المقاومة الإسلامية في العراق على أنها ستعمل على “تطوير قدراتها العسكرية والأمنية كماً ونوعاً، ورفع مستوى الجاهزية بما يتناسب مع التحديات والتهديدات”، مؤكدة استمرارها في هذا النهج.



.....................

انتهى / 323