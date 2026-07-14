رجل دين باكستاني: القائد الشهيد كرّس حياته للإسلام وللأمة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في تصريحات لوسائل الإعلام خلال حفل تأبيني أقيم في مدينة كويتا، قال العلامة مقصود علي دومكي إن القائد الشهيد، آية الله العظمى السيد علي خامنئي، كرس حياته بأكملها لخدمة الإسلام والأمة الإسلامية والشعوب المظلومة وقضية المقاومة.

وقد حضر الحفل التأبيني للقائد الشهيد كبار قادة حركة "مجلس وحدة المسلمين" (MWM) في باكستان، بمن فيهم القيادي المركزي العلامة مقصود علي دومكي، ورئيس الحركة في إقليم بلوشستان العلامة سهيل أكبر شيرازي، إلى جانب مسؤولين آخرين في الحركة؛ وتضمن الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم وأدعية دينية.

وفي حديثه للصحفيين على هامش الحفل، أشاد دومكي بإسهامات القائد الدينية والعلمية والفكرية والثورية. وأكد أن آية الله العظمى السيد علي خامنئي نذر حياته لخدمة الإسلام والأمة الإسلامية والشعوب المستضعفة ودعم مسيرة المقاومة.

وأضاف أن بصيرة القائد وثباته وقيادته ستظل مصدر إلهام للأمة الإسلامية، في حين ستبقى نضالاته وأفكاره ورسالته الثورية نبراساً تهتدي به الأجيال القادمة. واختُتم الحفل بأداء علماء من مختلف المذاهب الإسلامية صلاة الجماعة معاً، تعبيراً عن وحدة المسلمين.