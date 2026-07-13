الشيخ ماهر حمود: آية الله خامنئي -الذي نال الشهادة- لم يتخلَّ عن فلسطين ولم يستسلم لأمريكا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد الشيخ ماهر حمود، الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة، قائلاً: "لقد كان آية الله خامنئي الشهيد من الأحرار الذين وضعهم الله في موقع القيادة؛ فلم يتغير قولاً أو فعلاً، ولم يتخلَّ عن فلسطين، ولم يخضع لأمريكا". وفي كلمة ألقاها يوم الأربعاء، 8 يوليو/تموز، خلال تجمع شعبي أقيم بالتزامن مع مراسم التشييع الرمزية للشهيد آية الله السيد علي خامنئي (قدس سره) في "ساحة عاشوراء" بالضاحية الجنوبية لبيروت، قال الشيخ حمود: "إن استشهاد السيد علي خامنئي يمثل شهادةً أمام التاريخ، والنصر قادم؛ إذ ستُهزم إسرائيل بفضل صحوة الأمة".

ثم تطرق إلى الوضع في لبنان محذراً: "إن أولئك الذين يروجون لفكرة أن المقاومة لم تجلب سوى الدمار والتهجير هم جزء من حرب إسرائيل علينا؛ إذ يبدو الأمر وكأنهم يمنحون الكيان الصهيوني الحق في قتل المدنيين وتدمير القرى". ومخاطباً مروجي هذه الفكرة، قال: "قد لا يُطلب منكم أن تكونوا جزءاً من المقاومة - فهذا أمر يفوق استيعابكم - ولكن عليكم على الأقل التركيز على جرائم العدو الصهيوني والكف عن تبريرها".