غريب آبادي: يجب محاسبة الإمارات لدورها في العدوان الصهيوالامريكي على ايران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ علّق نائب وزير الشؤون القانونية والدولية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر صفحته الشخصية، على دور الإمارات في العدوان الأمريكي على إيران.

وكتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية في منشورٍ له على صفحته الشخصية في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: "نشرت وزارة التجارة الأمريكية وثيقةً جديدةً تُشير إلى تخفيف قيود مراقبة الصادرات ورفع مستوى صادرات الإمارات مقابل دعمها للعدوان العسكري على إيران. هذا الاعتراف الرسمي من واشنطن، والوثيقة المُشينة الصادرة عن أبوظبي، يُحمّلان مسؤوليةً دوليةً وتبعاتٍ قانونيةً مباشرة". مؤكدًا: "يجب محاسبة الإمارات".

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