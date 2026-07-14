تعليق أداء الصلاة لمدة ثلاثة أيام في المسجد التاريخي داخل مطار كلكتا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ سيظل الضريح -الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 130 عاماً ويقع على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من المدرج الثانوي- مغلقاً أمام المصلين والزوار خلال هذه الفترة. وقد أكد مسؤول في المطار أن هذا التعليق المؤقت يعود حصراً إلى أعمال البناء الجارية في المسجد. وقد أدى هذا التطور إلى تجدد الجدل حول وجود المسجد داخل المنطقة شديدة الحماية في المطار.

وفي هذا السياق، أعرب سوراف سيكدار، عضو المجلس التشريعي عن حزب "بهاراتيا جاناتا" (BJP) في دائرة "دوم دوم أوتار"، عن مخاوف جدية، زاعماً أن المسجد يعيق الاستخدام التشغيلي الكامل لكلا المدرجين ويشكل مخاطر أمنية محتملة؛ مشيراً إلى أن زوار الضريح لا يحتاجون إلى تصاريح دخول تعتمد على البيانات الحيوية (البيومترية) أو الخضوع لتدقيق أمني، بخلاف غيرهم ممن يدخلون المطار. وصرح سيكدار لوكالة "بي تي آي" (PTI) قائلاً: "المطار منطقة خاضعة لإجراءات أمنية مشددة... ويقع هذا المسجد في المنطقة ذات أعلى درجات التأمين، والمعروفة باسم ’المستوى 3‘".

ولفت إلى أن المطار يشهد حركة تنقل لشخصيات رسمية رفيعة المستوى للغاية (VVIP) -بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس وزراء الولاية- فضلاً عن مئات الآلاف من المسافرين شهرياً، مؤكداً أن حزبه قد طرح هذه القضية أمام السلطات المعنية. في المقابل، عارض صديق الله تشودري -وهو وزير وعضو سابق في المجلس التشريعي عن حزب "ترينامول كونغرس"- قرار تعليق أداء الصلاة.

وأشار إلى أن المسجد موجود منذ أكثر من 135 عاماً وأن هناك مناقشات جارية بالفعل مع السلطات بهذا الشأن، مضيفاً: "نحن منفتحون على أي حل ودي؛ ولم تكن هناك حاجة لمنع الدخول لأداء الصلاة".