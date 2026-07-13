المركز الإسلامي في فيينا يستضيف طلاب المدارس النمساوية في زيارات تعليمية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استقبل المركز الإسلامي في فيينا، عاصمة النمسا، مجموعات من طلاب المدارس النمساوية في الأيام التي سبقت العطلة الصيفية. وجاءت هذه الزيارات في إطار برامج تعليمية صُممت للتعريف بمختلف دور العبادة والجوانب الدينية والثقافية. ويرى المركز الإسلامي في فيينا أن التفاهم والاعتراف المتبادل في المجتمعات متعددة الثقافات لا يتحققان بمجرد المعرفة النظرية، بل من خلال التواصل المباشر واللقاءات الثقافية التي تتيح للأفراد التعرف على بعضهم البعض بعيداً عن الأحكام المسبقة والصور النمطية. ويُعد التعليم المنفتح والحوار المبكر بين الأجيال الشابة من أهم الأدوات لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً واستدامة، لا سيما في الدول الأوروبية التي تشهد تنوعاً دينياً وثقافياً متزايداً. وتكتسب المبادرات التعليمية التي تجمع الطلاب بمؤسسات دينية وثقافية متنوعة أهمية خاصة؛ إذ تساهم في تنشئة جيل قادر على فهم الآخرين واحترام التنوع واعتباره مصدراً للقوة الاجتماعية، لا سبباً للانقسام أو العزلة. وشملت الزيارات إلى المركز الإسلامي في فيينا جولة في المسجد وحوارات مباشرة مع طاقم العمل، مما أتاح للطلاب فرصة التعرف على الإسلام والمسلمين في بيئة تفاعلية ومباشرة وطرح الأسئلة والاستفسارات.

كما مكنت هذه الزيارات الطلاب من الاطلاع على طبيعة الحياة الدينية للمسلمين في النمسا وفهم دور المسجد كمؤسسة دينية واجتماعية وثقافية تخدم المجتمع. وتكمن أهمية هذه الزيارات في أنها تمنح الطلاب فرصة اكتساب معرفة مباشرة وموثوقة، خالية من الأفكار المسبقة أو المعلومات المغلوطة، مما يساعد في تكوين فهم أكثر توازناً وواقعية للمسلمين ودورهم في المجتمع النمساوي. ولا تقتصر قيمة هذه المبادرات على الجانب التعليمي فحسب، بل تمتد لتؤثر في وعي الأجيال القادمة على المدى الطويل؛ فالطلاب الذين يكتسبون تجارب إيجابية في التعرف على ثقافات وأديان مختلفة اليوم، سيكونون أكثر قدرة على بناء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون في المستقبل.