الخارجية الیمنیة: على النظام السعودي يتحمل المسؤولية الكاملة للعدوان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ عقب قصف السعودية لمطار صنعاء، اصدرت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء بيانا، جاء نصه كالتالي: أن النظام السعودي المجرم عمل طوال السنوات الماضية ومنذ بداية خفض التصعيد المعلن على تضييق الخناق وتشديد الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة في محاولة لإخضاع وتركيع أبناء الشعب اليمني خدمة للصهاينة.

وتابع البيان "إننا وبهذه الخطوة الإجرامية نبدأ مرحلة جديدة بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى لانتزاع حقوقنا كاملة غير منقوصة وسيكتشف النظام السعودي أنه أوقع نفسه في مأزق إستراتيجي كبير وسيدفع أثماناً باهظة نتيجة لذلك، كما قال تعالى " فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ" .. صدق الله العلي العظيم.

وفي هذا السياق، اصدرت وزارة النقل والأشغال العامة الیمنیة بيانا، اكدت فيه: أن استهداف مطار صنعاء يكشف إصراراً سعودياً بدفع أمريكي لإبقاء الحصار واستمرار العدوان، محملةً النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات القادمة.

و اضافت الوزارة في بيانها عصر اليوم: إن "العدو السعودي أقدم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، في تصعيد خطير".

وتابع البيان: "إن جريمة العدو السعودي بالاستهداف المتجدد لمطار صنعاء وخرق الأجواء اليمنية تعمد واضح وإصرار سعودي، وبدفع أمريكي إسرائيلي، على بقاء الحصار المفروض على مطارات وموانئ الشعب اليمني منذ أكثر من عشر سنوات".

وشدّدت وزارة النقل على أن "غارات العدو السعودي واستهدافه لمطار صنعاء هو إصرار على حرمان الآلاف من المرضى والمسافرين من أبسط الحقوق المكفولة في كل الشرائع والدساتير والقوانين الدولية"، داعيةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية إلى أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب اليمني منذ أكثر من عشر سنوات.

كما دعت الأمم المتحدة إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني، والتعامل مع جميع حالات العدوان والحصار بمعيار واحد بعيداً عن ازدواجية المعايير، لافتةً إلى أن استهداف العدو السعودي اليوم لمطار صنعاء جاء بعد تحذير واضح من القوات المسلحة اليمنية، وبتفويض شعبي ومسيرات ولقاءات قبلية.

وفي ختام بيانها، جدّدت وزارة النقل التأكيد على أن "العدوان السعودي الغاشم والجريمة المتجددة والمتكررة لن تمرا دون رد وعقاب، وليعلم العدو السعودي ومن خلفه الأمريكي أن زمن الوصاية على اليمن قد ولّى وإلى الأبد".

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