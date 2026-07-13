إقامة مراسم تأبين القائد الشهيد ومعرض الصور بعنوان "يجب أن ننهض" في العاصمة البرازيلية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أشاد رجل الدين البارز، إمام مركز بارانويا الإسلامي لدى البرازيل الشيخ كمال، في جزء من كلمته أمام الحضور في هذه المراسم، اشاد بمكانة الإمام الشهيد عند الأمة الإسلامية، قائلاً: إن خطوات آية الله خامنئي كانت بمثابة السير على خطى العظماء كالإمام الحسين (عليه السلام)، الذين امتدت شجاعتهم وإيمانهم عبر القرون.

وأشار إلى تحويل التحديات للفرص كإحدى سمات الشهيد القائد، مضيفًا: إن إرث سماحته لا يقتصر على أمة واحدة أو عصر واحد بل هذا الإرث ملكٌ للعالم أجمع، لأن تعاليمه وقراراته قد صاغت نمطًا جديدًا من الصمود، قادرًا على إلهام الشعوب المناضلة من أجل سيادتها وكرامتها.

في سياق متصل، أعرب عبد الله نيكونام، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البرازيل، عن شكره للشعب البرازيلي على تضامنه مع شعب بلادنا بعد انتشار خبر اغتيال القائد الشهيد على يد الكيانين الاجراميين الأمريكي والصهيوني، مشيرا الى الخصائص الفكرية والاستراتيجية المتميزة للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض) في مجال العلاقات مع الدول الأخرى وعلى الساحة الدولية، كما قدم شرحا للموقف الحازم للقائد الشهيد من سياسات الهيمنة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها "الشيطان الأكبر"، وضد الكيان الصهيوني بوصفه أداة للهيمنة الغربية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه من بين الفعاليات الجانبية التي أقيمت بهذه المناسبة، معرض صور بعنوان "لا بد من النهوض"، يعرض جانبا من حياة ونشاطات القائد الشهيد.

........

انتهى/ 278