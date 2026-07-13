تفاصيل الهجوم الامريكي على منشآت المياه في خوزستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اورد الموقع الإعلامي لمنظمة المياه والكهرباء في خوزستان، أن المدير العام لمنظمة المياه والكهرباء في خوزستان، عباس صدريان فر صرّح قائلاً: "في فجر يوم 13 تموز/ يوليو ، تعرضت محطة ضخ المياه RMD في هنديجان، الواقعة على محور ماهشهر–هنديجان، لهجوم من قبل العدو الأمريكي الصهيوني".

وأضاف: "خلال هذا الهجوم، ارتقى الزميل شاكر محيسني، أحد الموظفين المخلصين والمجتهدين في شركة تشغيل شبكات الري في زهرة وجراحي، شهيدا، كما أُصيب موظف آخر في الوحدة، وهو يتلقى الآن الرعاية والعلاج".

وأشار المدير العام لمنظمة المياه والكهرباء في خوزستان إلى أهمية هذه المنشأة، قائلاً: "محطة ضخ المياه RMD هي إحدى المنشآت التشغيلية التي تلعب دوراً فعالاً في إدارة وتصريف مياه الصرف الزراعي في المنطقة، واستمرار تشغيلها له أهمية خاصة في الحفاظ على كفاءة شبكات الري والصرف".

وأدان صدريان فر هذا الإجراء، قائلاً: "استهداف المنشآت الخدمية والبنى التحتية الحيوية، والموظفين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على هذه المنشآت وتشغيلها، هو إجراء يتعارض مع جميع المعايير والمبادئ الإنسانية والقانون الدولي".

واختتم كلمته بتقديم التعازي لعائلة الشهيد محيسني، وزملائه في قطاع المياه والكهرباء، وأهالي محافظة خوزستان، متمنياً الشفاء العاجل للزميل المصاب في هذا الحادث، وأكد قائلاً: "ستستمر خدمة المنشآت المائية في المحافظة بجهود موظفي قطاع المياه دون انقطاع، ولن تؤثر مثل هذه الإجراءات أبداً على أداء مهامنا في خدمة الشعب".

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