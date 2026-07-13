متحدث مقر خاتم الأنبياء (ص): لن نسمح لأميركا بالتدخل في إدارة مضيق هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح "العقيد ذو الفقاري" اليوم الاثنين أن المغامرات والأعمال العدائية المتكررة التي تقوم بها أمريكا للتدخل في إدارة مضيق هرمز، تعرض بصورة خطيرة أمن المنطقة والتجارة الدولية وحركة مرور ناقلات النفط والسفن التجارية للخطر؛ مردفا بالقول: للأسف إن تعاون بعض دول المنطقة أدى أيضا إلى زيادة خطر اتساع رقعة الحرب في عموم المنطقة.

وتابع متحدث مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: انطلاقا من ذلك، نعلن أنه، واستنادا إلى التحذيرات السابقة، لا ولن نسمح لأمريكا، بأي حال من الأحوال، بالتدخل في إدارة مضيق هرمز.

ولفت إلى أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتعامل بحزم مع أي محاولة من الجيش الأمريكي المعتدي الذي يمارس أعمال القرصنة لإحداث اضطراب أو تهديد لأمن حركة عبور السفن التجارية وناقلات النفط خارج المسار الذي حددته إيران، ومن دون ترخيص من القوات المسلحة الإيرانية؛ مؤكدا أن الإجراءات الحازمة التي اتخذها حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني خلال الأيام الماضية تعد شاهدا على ذلك.

وأكد "العقيد ذو الفقاري": يوجّه تحذير إلى قادة دول المنطقة بأن أي تعاون مع أمريكا وأي دعم لوجستي لجيشها المعتدي، سيعد بمنزلة حرب ضد سيادة إيران وأمنها القومي، وفي حال اتساع رقعة الحرب في المنطقة، فإن نيرانها ستمتد إلى جميع دول المنطقة.

وختم متحدث مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي تصريحاته بالقول: إن أمريكا والدول التي تتعاون مع جيشها الإجرامي تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع مظاهر انعدام الأمن واتساع رقعة الحرب في المنطقة.

........

انتهى/ 278