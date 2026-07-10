إزاحة الستار عن الترجمة الروسية لكتاب "الأب الحنون" في تتارستان.. توثيق لحياة قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أُزيح الستار في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية عن الترجمة الروسية لكتاب "الأب الحنون"، الذي يوثق حياة وسيرة قائد الثورة الإسلامية الشهيد، وذلك بحضور مسؤولين ودبلوماسيين وأكاديميين ومهتمين بالثقافة الإيرانية.

ويضم الكتاب، الصادر عن دار نخل سبز بالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية في موسكو، أكثر من 200 رواية وشهادة عن حياة القائد الشهيد، متناولًا مراحل شبابه، ونضاله قبل الثورة، وفترة الدفاع المقدس، ورئاسته للجمهورية، وقيادته، إلى جانب صور توثق مسيرته.

وأكد القنصل الإيراني في قازان داود ميرزاخاني أن ترجمة الكتاب لا تمثل مجرد إصدار ثقافي، بل تُعرّف بشخصية كرّست حياتها لعزة إيران واستقلالها، واستشهدت دفاعًا عن مبادئها وقيمها.

وشهدت المناسبة كذلك معرضًا لأكثر من 40 كتابًا مترجمًا إلى الروسية في مجالات الأسرة، وعلم النفس، وأدب الأطفال، ونمط الحياة، والدراسات الثقافية، حيث شدد المشاركون على أهمية توسيع التعاون الثقافي وتعزيز حركة الترجمة والتفاهم الحضاري بين إيران وروسيا.

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