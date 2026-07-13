باكستان تفرض إجراءات أمنية مشددة قبيل مراسم الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت السلطات في إقليم البنجاب الباكستاني عن تدابير أمنية واسعة النطاق استعداداً لإحياء ذكرى الأربعين (مرور 40 يوماً على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام)، حيث وجه المسؤولون أجهزة إنفاذ القانون بتعزيز عمليات المراقبة وإدارة الحشود والعمليات الاستخباراتية في جميع أنحاء الإقليم. وذكرت وزارة الداخلية في البنجاب أن المراسم الرئيسية من المتوقع أن تقام يومي 4 أو 5 أغسطس، رهناً بالرؤية الرسمية للهلال. ولن يُسمح إلا بالمواكب الدينية المعتمدة والمرخصة، كما يجب أن تلتزم الفعاليات بالمسارات والجداول الزمنية المحددة. وفي إطار الخطة الأمنية، أمرت السلطات بنشر كاميرات المراقبة التلفزيونية (CCTV)، وبوابات العبور الأمنية، وأجهزة الكشف عن المعادن، وإجراء عمليات تفتيش أمني شاملة عند مسارات المواكب ومواقع التجمعات. وسيتم تطبيق ترتيبات أمنية متعددة المستويات للفعاليات المصنفة على أنها حساسة، مع توثيق جميع المواكب والتجمعات الدينية عبر المراقبة المرئية والصوتية. كما صدرت تعليمات لإدارات المقاطعات بتعزيز الأمن في الحسينيات (الإمام بارغاه)، ومسارات المواكب، والأسواق، والمناطق العامة المزدحمة، وغيرها من المواقع الحساسة. وستقوم الشرطة بتفتيش مسارات المواكب الرئيسية، مع إلزامية تحديد مواقع مخصصة لانتظار المركبات على مسافة لا تقل عن 500 ياردة من الأماكن الدينية. ووجهت وزارة الداخلية أيضاً بنشر شرطيات لتأمين المشاركات من النساء، وتوفير التدريب والتصاريح الأمنية للمتطوعين الذين يساعدون أجهزة إنفاذ القانون، وزيادة المراقبة على الفنادق ودور الضيافة ومحطات الحافلات وأماكن الإقامة المستأجرة. وتشمل التدابير الإضافية نشر قناصة على طول مسارات المواكب الحساسة، واستخدام الطائرات المسيرة (الدرون) للمراقبة في المناطق الحدودية، وتنفيذ عمليات تفتيش قائمة على المعلومات الاستخباراتية، وتشديد إجراءات تفتيش المركبات عند نقاط الدخول والخروج في أنحاء البنجاب.

كما وجهت السلطات المسؤولين بضمان استمرارية خدمات الطوارئ دون انقطاع، بما في ذلك فرق الإطفاء، ووحدات التخلص من القنابل، وخدمات الإسعاف، وجاهزية المستشفيات. وللحد من مخاطر التوترات الطائفية، أصدر المسؤولون تعليمات للخطباء الدينيين بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات تسيء لأي طائفة أو جماعة دينية. وحذرت السلطات من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد الذين ينشرون محتوى طائفياً أو متطرفاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة، وشجعت الجمهور على الإبلاغ عن المحتوى المسيء عبر الإنترنت من خلال الخطوط الساخنة الحكومية المخصصة. كما أعادت وزارة الداخلية التأكيد على حظر حمل الأسلحة النارية علناً في جميع أنحاء الإقليم خلال فترة إحياء الذكرى، ووجهت أجهزة إنفاذ القانون بمراقبة دقيقة للأفراد المدرجين في قوائم المراقبة الأمنية وأعضاء الجماعات المحظورة. تُعد "الأربعين" واحدة من أكبر المناسبات الدينية السنوية التي يحييها المسلمون الشيعة في جميع أنحاء العالم؛ إذ تمثل ختام فترة الحداد التي تستمر أربعين يوماً عقب استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) -حفيد النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)- في معركة كربلاء عام 680 ميلادية.