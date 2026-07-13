عقد مؤتمر "الحسين للجميع" للحوار بين الأديان في سكاردو بباكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اجتمع علماء دين وقادة مجتمعيون وممثلون عن أديان مختلفة في مدينة سكاردو، الواقعة في منطقة "جلجت-بلتستان" الباكستانية، لحضور المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين للحوار بين الأديان تحت شعار "الحسين للجميع" (Hussein For All)، حيث أكد المتحدثون على تعاليم الإمام الحسين باعتبارها نهجاً يرسخ قيم السلام والعدالة والوئام بين الأديان. وقد نظم المؤتمرَ الهيئةُ الأدبية "بزم علم وفن" (Bazm-e-Ilm-o-Fun)، وجمع مشاركين من "جلجت-بلتستان" و"جامو وكشمير" ومناطق أخرى من باكستان، بمن فيهم علماء إسلاميون من مدارس فكرية متنوعة، ومثقفون، وشخصيات اجتماعية، وعامة الناس.

ووصف المتحدثون تعاليم الإمام الحسين بأنها مصدر إلهام وتوجيه قوي لتعزيز السلام والعدالة ووحدة المسلمين، فضلاً عن ترسيخ الوئام بين الأديان والمذاهب، والتسامح الديني والاحترام المتبادل. كما جددوا التزامهم بالحفاظ على تقاليد "جلجت-بلتستان" الراسخة في التعايش السلمي والانسجام المجتمعي. ومن بين المتحدثين في هذا التجمع: العلامة أصغر درس، وآغا سيد باقر حسين الحسيني، والمولانا محسن علي، وعبد الله غل، والمولانا طارق حسين، والشيخ زاهد حسين زاهدي، والمفتي قاضي فهد تشيشتي، وزعيم الطائفة الهندوسية لال بهغات خوخار، وممثل الطائفة المسيحية سجاد مسيح، إلى جانب علماء وقادة دينيين آخرين. واعتبر المتحدثون تضحية الإمام الحسين رمزاً عالمياً للحق والعدالة والحرية والسلام والكرامة الإنسانية، مؤكدين أن حياته وإرثه لا يزالان يلهمان الحوار والاحترام المتبادل والتعاون بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب والمجتمعات.

كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية والتسامح الديني والحوار بين الأديان في عالم اليوم، مشيرين إلى أن تعاليم الإمام الحسين تقدم توجيهاً دائماً وقيماً للتعامل مع هذه التحديات. وأوضح المنظمون أن مؤتمر "الحسين للجميع" ظل -على مدى أكثر من ثلاثة عقود- منصةً لتعزيز السلام والأخوة والتسامح الديني والتفاهم بين الأديان والمذاهب في "جلجت-بلتستان"، وذلك من خلال الجمع بين علماء ومثقفين وقادة مجتمعيين من خلفيات متنوعة.