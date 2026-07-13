نيويورك تايمز: أمريكا تحولت إلى "زومبي" ولم تعد تقود العالم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس دونالد ترامب حوّل الولايات المتحدة إلى دولة "زومبي" (دولة ميتة حية)، وأن البلاد فقدت دورها القيادي العالمي. وتتواصل الانتقادات الموجهة لسياسات ترامب في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية نزعته لإشعال الحروب في المنطقة ودوره في تأجيج التوترات الدولية. وفي مقال بعنوان "تحويل أمريكا إلى زومبي"، كتب ستيفن مارش، الكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز"، أن سياسات ترامب لم تكتفِ بإضعاف النظام الدولي الذي قادته واشنطن لعقود، بل دفعت أيضاً حلفاء الولايات المتحدة إلى إعادة صياغة استراتيجياتهم الأمنية والاقتصادية بناءً على قناعة بأن الاعتماد على الولايات المتحدة لم يعد خياراً آمناً. وأضاف أن رد الفعل الأولي تجاه سياسات ترامب -التي شملت دعوات لضم كندا، والسيطرة على جرينلاند، وفرض رسوم جمركية على الدول الحليفة، وإضعاف حلف الناتو- اتسم بالغضب والقلق في أوساط شركاء أمريكا.

ومع ذلك، يرى مارش أن حلفاء الولايات المتحدة أدركوا تدريجياً أن تكاليف الابتعاد ببطء عن واشنطن كانت أقل مما توقعوه في البداية. ويجادل الكاتب بأن تهديدات ترامب بشأن جرينلاند دفعت الاتحاد الأوروبي إلى اللجوء لتدابير تجارية انتقامية، مما أجبر الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف على التراجع. وعلى الصعيد العسكري، يشير الكاتب إلى أن المواجهة مع إيران كشفت حدود القوة الأمريكية؛ فوفقاً لمارش، ورغم الضغوط العسكرية المكثفة، نجحت طهران في الحفاظ على نظامها السياسي وحصلت في النهاية على رفع للعقوبات بموجب مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن دول الخليج العربي باتت تشكك بشكل متزايد في موثوقية الضمانات الأمنية الأمريكية في أعقاب ذلك الصراع. كما أشار ستيفن مارش إلى أن تصريحات ترامب خلال قمة الناتو الأخيرة في أنقرة -التي انتقد فيها عدداً من الحلفاء وكرر مطالبه بشأن جرينلاند- لم تعد تثير القلق كما كانت في السابق؛ إذ باتت العديد من الدول تنظر إلى مثل هذه التصريحات على أنها مجرد استعراض سياسي يفتقر إلى إمكانية التنفيذ الفعلي.

ويختتم المقال بالإشارة إلى أن عدداً من الدول تعمل منذ فترة على تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في مجالات تتراوح بين التجارة والشؤون العسكرية والتكنولوجيا. يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تقليل اعتماده على شركات التكنولوجيا الأمريكية، في حين اتخذت دول مثل بلجيكا وفنلندا أيضاً خطوات للنأي بنفسها عن خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها شركة "أمازون".