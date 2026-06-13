557 وقفة شعبية بمحافظة صعدة اليمنية تأكيدًا على الجهوزية مع محور المقاومة ضد الأعداء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهدت محافظة صعدة عقب صلاة الجمعة 557 وقفة شعبية، للتأكيد على الجهوزية والتضامن مع محور الجهاد والمقاومة، تحت شعار "ميداننا واحد وعدونا واحد".

وأدان المشاركون في الوقفات استمرار الإجرام الصهيوني بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وكذلك العدوان الأمريكي–الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران.

وجدّدوا التأكيد على ثبات موقف الشعب اليمني المناصر للشعبين الفلسطيني واللبناني، وللشعب الإيراني، وعلى الجهوزية العالية لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني.

وعبّروا عن الفخر والاعتزاز بمواقف القيادة الحكيمة والشجاعة في دعم ومؤازرة محور الجهاد والمقاومة، والتمسك بخيار وحدة الساحات والميادين باعتباره الخيار الأنسب لإفشال تحركات العدو وإحباط مؤامراته.

وبارك بيان صادر عن الوقفات استهداف القوات المسلحة اليمنية عمق الكيان الصهيوني الغاصب وفرض الحصار البحري عليه، بعد نكثه لاتفاقيات وقف إطلاق النار وتماديه في إجرامه بحق الأشقاء في غزة ولبنان، والذي راح ضحيته الآلاف من الشهداء والجرحى.

وأدان البيان استمرار العدو الصهيوني في فرض حصاره الظالم على غزة، وتعذيب الأسرى، وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى معاودة العدوان الأمريكي–الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتهديدهما للسلم وخطوط التجارة العالمية، مشيداً بالرد الإيراني السريع والقوي.

وأكد البيان ثبات موقف اليمن ودعمه لمعادلة وحدة ساحات محور القدس والجهاد والمقاومة، موضحاً أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقف متفرجاً تجاه قضايا أمته ومقدساتها بينما العدو الأمريكي والإسرائيلي يستبيح المنطقة ويسفك الدماء وينتهك الأعراض ويدنس المقدسات.

وأعلن المشاركون الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي تصعيد، والتأييد والدعم الكامل للقوات المسلحة اليمنية وقوات محور الجهاد والمقاومة، لافتين إلى أهمية مواكبة المواقف العسكرية بالاستنفار الشعبي على كل المستويات، ومنها استئناف دورات التعبئة العسكرية والوقفات الشعبية.

ووجّه البيان التحية للأشقاء في غزة ومقاومتها الصامدة، ولأبطال حزب الله الذين يثلجون الصدور بضرباتهم الحيدرية المنكِلة بأعداء الله الصهاينة المجرمين.

كما استنكر استمرار بعض الأنظمة العربية والإسلامية في جعل بلدانها ساحة للمعارك بفتح أجوائها للطيران الأمريكي والإسرائيلي لشن غارات إجرامية على شعوب الأمة، معتبراً ذلك خيانة عظمى وشراكة واضحة مع شرّ البرية في حربهم على الإسلام والمسلمين، داعياً شعوب تلك الدول إلى اتخاذ مواقف قوية تجاه تلك الأنظمة الخائنة والمتصهينة.

.....................

انتهى / 323