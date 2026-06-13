تيليغرام يحظر حساب "حنظلة" السيبرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ برز اسم "حنظلة" كأحد أبرز الأسماء في الفضاء الإلكتروني في مواجهة امريكا والكيان الصهيوني، وتبنى مسؤولية سلسلة من العمليات السيبرانية ضد أهداف مرتبطة بهما.

ووصفت هذه المجموعة السيبرانية أنشطتها بأنها رد على جرائم امريكا والكيان الصهيوني في المنطقة، وخاصة ضد الشعب الفلسطيني.

ويأتي حجب حساب "حنظلة" على تطبيق تيليغرام في وقت كانت فيه المجموعة تستخدم منصات المراسلة وشبكات التواصل الاجتماعي لنشر بيانات وإعلانات وأخبار تتعلق بعملياتها.

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