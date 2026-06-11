بيان آية الله الشيخ "الآراكي" حول سلاح محور المقاومة الاسلامية في المنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدر آية الله الشيخ "محسن الأراكي" عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة وعضو المجلس الأعلى للحوزات العلمية في ايران بيانا حول الأحداث الأخيرة المترتبطة بمحور المقاومة في المنطقة .

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

في مثل هذه الظروف التي بدأت سلطة الصهيونية الأمريكية بالانهيار، بدأ الطغيان الأمريكي بمؤامرة نزع السلاح عن أيدي المجاهدين الغياری في العراق ولبنان تمهيداً لضرب قوى المقاومة أولاً، ثم القضاء على روح العزة والاستقلال الصامدة في شعوب المنطقة تمهيداً للسيطرة الاستعمارية التامة على المنطقة بأسرها.

إننا نعلن هنا ما يلي:

أولاً: أيّ عمل يؤدي إلى إضعاف روح المقاومة في شعوب المنطقة حرام شرعاً، ولا شك أن تجريد قوى المقاومة عن سلاحها إضعاف للمقاومة ونصرة للطغاة والكفرة الحربيين وعلى رأسهم الطغيان الأمريكي الصهيوني.

ثانياً: يجب على أحرار المنطقة أن لا يسكتوا على طغيان العدو الأمريكي الصهيوني خاصة بعد اعتدائه على أعظم قوة إسلامية وشخصية دينية متمثلة في قائد الأمة وشهيدها الأكبر الإمام علي الخامنئي (قدس الله سره).

ثالثاً: العدو الأمريكي كافر حربي يجب مجاهدته بكل قوة، ومن قِبل كل مؤمن حر يعتقد بحكم الإسلام، وضرب المصالح الأمريكية في كل مكان، وقتل كل من يعمل لصالح السلطة الأمريكية واجب شرعي على كل من يُتاح له ذلك.

والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

محسن الأراكي

٢٤/ ذي الحجة /١٤٤٧هـ

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انتهى / 232