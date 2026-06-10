يوتيوب يحذف فيلمًا حائزًا على جوائز يتناول العنف ضد المسلمين في الهند

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أزال موقع يوتيوب فيلمًا وثائقيًا حائزًا على جوائز، يتناول جذور العنف ضد المسلمين وحركة القومية الهندوسية في الهند، مما أعاد إلى الأذهان مخاوف قديمة بشأن تقلص مساحة الأعمال التي تُحلل بشكل نقدي سياسات الأغلبية في أكبر ديمقراطية في العالم. يستكشف الفيلم الوثائقي، "الأب والابن والحرب المقدسة"، للمخرج الهندي المخضرم أناند باتواردهان، كيف تتداخل القومية الدينية، والذكورية المفرطة، والمفاهيم الأبوية للرجولة مع العنف ضد المسلمين. صدر الفيلم عام ١٩٩٥ بعد سبع سنوات من الإنتاج، ويتألف من جزأين، ويتناول المناخ السياسي المحيط بهدم مسجد بابري الذي يعود للقرن السادس عشر على يد حشود هندوسية عام ١٩٩٢، وأعمال الشغب الطائفية الدامية التي أعقبت ذلك في مومباي، وهي أحداث يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها نقطة تحول في صعود سياسات الهندوتفا في الهند.

أعلن باتواردهان عن إزالة الفيلم في منشور على فيسبوك، قائلًا إن يوتيوب قد صنّف الفيلم الوثائقي على أنه يحتوي على محتوى عنيف، على الرغم من شهرته الواسعة التي امتدت لعقود. حصل الفيلم على تصنيف عمري U/A من هيئة الرقابة الحكومية الهندية، وفاز بجائزتين وطنيتين للأفلام، ثم أمرت المحكمة العليا الهندية ببثه في أوقات الذروة مراعاةً للمصلحة العامة. وكتب باتواردهان: "بعد ثلاثين عامًا، قرر موقع يوتيوب أنه "عنيف" للغاية". ورفض المخرج تبرير المنصة، مؤكدًا أن الفيلم الوثائقي يوثق العنف لا يمجده. وقال: "إنه فيلم وثائقي يوثق العنف الذي يرتكبه المتعصبون الدينيون والسياسيون المتنافسون على السلطة. إنه يكشف العنف، لا يبرره". ورغم اختفاء الفيلم من قناة باتواردهان الرسمية على يوتيوب، ظلت نسخ منه متاحة في أماكن أخرى على المنصة. فاز فيلم "الأب والابن والحرب المقدسة" بجائزتي الفيلم الوطنيتين لعام 1995 لأفضل فيلم وثائقي استقصائي وأفضل فيلم يتناول قضايا اجتماعية، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الدولية في مهرجان بومباي السينمائي الدولي في العام التالي. ولهذا الفيلم الوثائقي تاريخ طويل من معارك الرقابة. في أواخر التسعينيات، رفضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الهندية، دوردارشان، بث الفيلم على الرغم من شهرته الوطنية.