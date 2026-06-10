رجل دين شيعي باكستاني يسلط الضوء على أهمية المباهلة ومكانة أهل بيت النبي(ص)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في رسالةٍ بمناسبة ذكرى الرابع والعشرين من ذي الحجة، التي يُحييها كثيرٌ من المسلمين بيوم المباهلة، قال نقوي إن حدث المباهلة القرآني يُقدّم درسًا هامًا في الدفاع عن الدين بالعلم والعقل واليقين الأخلاقي. وأوضح أنه عندما يرفض معارضو الرسالة الإلهية العالمية الأدلة ويُصرّون على عنادهم رغم وضوح الحجج، يُظهر التاريخ أن أفرادًا ذوي نقاءٍ روحيٍّ استثنائيٍّ يتقدّمون لتأكيد الحق، مُشيرًا إلى مشاركة النبي محمد (ص) في حدث المباهلة مع أهل بيته. وقال نقوي إن هذه المناسبة تُجسّد استعداد عباد الله المختارين للوقوف في وجه الظلم والانتصار، مُضيفًا أن الذين رفضوا الرسالة واجهوا في النهاية الذل والهزيمة. وأكد أن هذا المبدأ لا يزال قائمًا في العصر الحديث، مُعربًا عن ثقته بأن قوى الظلم والجور ستفشل في نهاية المطاف. وأضاف الزعيم الشيعي أن الإسلام، الذي يؤمن المسلمون بأنه الدين الإلهي الخاتم والكامل، قد بُني على تضحياتٍ ومصاعب جمّةٍ تحمّلها النبي محمد (ص).

ثم قال: إن قرار النبي (ص) بالظهور في عيد المباهلة مع أهله يُعدّ تأكيدًا قويًا على صدق الإسلام، ويُبرز المكانة الخاصة لأهل البيت(ع). كما دعا نقوي المؤمنين إلى اغتنام هذه المناسبة لتجديد التزامهم بتعاليم الإسلام وقيمه، وحثّ المسلمين على العمل على تطبيق هذه المبادئ في حياتهم الشخصية والجماعية، مؤكدًا أن هذه الجهود تُسهم في التنمية الأخلاقية والاجتماعية والروحية. يُحيي عيد المباهلة ذكرى حدث تاريخي في صدر الإسلام، ويحمل أهمية خاصة في المذهب الشيعي.