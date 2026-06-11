نشر لافتات الحزن في الصحن الحسيني الشريف وخارجه

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ‏باشر قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة بنشر لافتات الحزن داخل الصحن الحسيني الشريف وخارجه، تزامنا مع قرب حلول شهر محرم الحرام، وذلك بتوجيه مباشر من ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

‏وقال رئيس القسم المهندس عبد الحسن محمد في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "ملاكات قسم الصيانة باشرت بتنفيذ خطة متكاملة لنشر لافتات الحزن والسواد داخل الصحن الحسيني الشريف وفي محيطه الخارجي، استعدادا لاستقبال شهر محرم الحرام وإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام)، وذلك بتوجيه مباشر من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي".

‏وأضاف أن "الأعمال تتضمن تثبيت اللافتات والعبارات الخاصة بالمناسبة وفق تصاميم تعكس أجواء الحزن والعزاء، وبما ينسجم مع قدسية المكان و المناسبة".

‏وأوضح أن "القسم استنفر جميع ملاكاته الفنية والهندسية لإنجاز الأعمال ضمن المدة المحددة، وبما يضمن إظهار الصحن الحسيني الشريف بأفضل صورة تليق بمكانته الدينية واستقبال جموع الزائرين المعزين الوافدين لإحياء مراسم شهر محرم الحرام".

‏‏وتستعد العتبة الحسينية المقدسة سنويا لاستقبال شهر محرم الحرام عبر تنفيذ خطط خدمية وتنظيمية متكاملة تشمل تهيئة الصحن الحسيني الشريف ومحيطه، ونشر مظاهر الحزن والعزاء، إلى جانب توفير مختلف الخدمات للزائرين الوافدين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف الخالدة.

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