الفصائل العراقية تحذر الشرع من انخراط بأي دور عسكري يستهدف حزب الله اللبناني

أكدت الفصائل العراقية أن خيارها العملياتي سيكون "مهاجمة الأراضي السورية وقوات نظام أحمد الشرع" في حال ثبت تورطها في هذا السيناريو ضد حزب الله.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت إذاعة "مونت كارلو" في تقريرٍ لها عن مسارٍ متوترٍ جديد في العلاقات العراقية - السورية، حيث وجهت الفصائل العراقية تحذيراً شديد اللهجة للنظام السوري برئاسة أحمد الشرع، من مغبة الانخراط في أي دورٍ أمنيٍ أو عسكريٍ يستهدف حزب الله اللبناني.

وبحسب ما نقلته الإذاعة، فإن هذا التحذير جاء استناداً إلى معطياتٍ استخباراتيةٍ تشير إلى مساعٍ أمريكية لبلورة تنسيقٍ ثلاثي (أمريكي-سوري-إسرائيلي) ضد حزب الله.

ووفقاً للمعلومات ذاتها، فإن هذا التنسيق يهدف إلى مقايضة دمشق بتقديم تسهيلاتٍ ميدانية مقابل مكاسب تتعلق بملف "الدروز" في سوريا ووقف الهجمات الإسرائيلية في مناطق جنوب دمشق.

وفي سياقٍ متصل، أكدت الفصائل العراقية –وفقاً لإذاعة "مونت كارلو"– أن خيارها العملياتي سيكون "مهاجمة الأراضي السورية وقوات نظام أحمد الشرع" في حال ثبت تورطها في هذا السيناريو ضد حزب الله.

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