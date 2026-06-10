عراقجي: على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة في أسرع وقت ممكن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ حذّر وزير الخارجية الإيراني، الأعداء المعتدين من أي خطأ محتمل قد يرتكبونه في الخليج الفارسي.

قال السيد عباس عراقجي: إن مضيق هرمز لا يقع ضمن المياه الدولية، بل هو ممر مائي مشترك بين إيران وسلطنة عُمان، ويبعد آلاف الأميال عن سواحل أمريكا. والحدود البحرية واضحة تماماً ولا يكتنفها أي غموض.

وأضاف: إن قواتنا المسلحة القوية في حالة تأهب مستمرة للتصدي لأي انتهاك للأجواء أو الأراضي أو المياه الإقليمية الإيرانية.

وقال عراقجي: إن القوات الأجنبية الموجودة بالقرب من أراضينا تبقى دائماً عرضة للمخاطر، سواء بسبب أخطائها البشرية، أو نتيجة حوادث عارضة، أو لاحتمال وقوعها في تبادل لإطلاق النار.

وأشار إلى أن أفضل سبيل للحد من هذه المخاطر هو أن تغادر القوات الأجنبية هذه المنطقة في أسرع وقت ممكن؛ فهي منطقة لن تكون أبداً مرحبة بوجود الأعداء فيها.

وأكد عراقجي أن إيران تفضّل لغة الدبلوماسية، إلا أنه كما أثبت مقاتلونا الشجعان للعالم، فإننا نجيد أيضاً التحدث بلغات أخرى.

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