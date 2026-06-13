آية الله آملي لاريجاني: دماء شهداء الحرب عززت الوحدة الوطنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كتب آية الله صادق آملي لاريجاني اليوم السبت في رسالة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الإسلام العظام في حرب الأيام الاثني عشر: بعد عام على استشهاد قادة الإسلام الكبار؛ في الحرب المفروضة الثانية، منهم باقري، وسلامي، وحاجي زاده، ورشيد، وآخرون كالشهيد الدكتور طهرانجي، بات من الوضوح التام أن أعداء إيران، رغم كل ما أقدموا عليه من أفعال شنيعة وجرائم، لم يحققوا أهدافهم الشريرة.

وأكد قائلاً: على الرغم من سعي الطغاة الأمريكيين والصهاينة لإضعاف النظام الإسلامي وإسقاطه، وزرع الشقاق في إيران، إلا أن دماء الشهداء الطاهرة عززت ، بتوفيق من الله، التلاحم الوطني، وألهبت روح المقاومة، وصمدت في وجه خصوم الشعب الإيراني المؤمن.

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