العتبة الحسينية تمنح الموافقات الرسمية للمواكب العزائية لاحياء الايام العشرة الاولى من شهر محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اكد قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة انه اصدر (14000) كفالة للمواكب الحسينية العزائية والخدمية القادمة من جميع المحافظات ودول شتى التي شاركت في الزيارة الاربعينية، كما منح حاليا (746) موافقة لمواكب عزائية وخدمية في زيارة العشرة الاولى من المحرم لهذا العام، مشيرا الى وجود جملة من الضوابط والمحددات التي وضعتها اللجان المختصة في المدينة القديمة على عمل تلك المواكب وتشمل التسهيلات مع مراقبة الاداء والالتزام.

وقال رئيس القسم "محمـد كريم عزيز" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" القسم اكمل التحضيرات المسبقة لاحياء الايام العشرة الاولى من شهر محرم الحرام وبدأت بتشكيل لجنة خاصة تنظم منح الموافقات الرسمية مكونة من ثلاث جهات هي العتبتين المقدستين، وقيادة شرطة كربلاء المقدسة، وهي تمنح الموافقات الرسمية للمواكب العزائية والخدمية، بعد ان جرى اجتماع مع المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، والامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ "حسن رشيد العبايجي"، واعضاء مجلس الادارة ورؤساء الاقسام اتفق فيها على التحضيرات الخاصة بالأيام العشرة الاولى من شهر محرم الحرام من ليلة الاول منه في مراسيم تبديل راية الحزن ولغاية العاشر منه وركضة طويريج"، مبينا ان" القسم نسق بشكل ومباشر وكبير مع جميع الجهات المختصة في العتبتين المقدستين والساندة، حيث توجد لجنة عزائية مهمتها تنظيم دخول مواكب اطراف كربلاء البالغ عددها (11) طرف من الاول من المحرم لغاية نهاية اليوم التاسع، وبعدها عزاء ركضة طويريج في العاشر منه، وتليه عزاء ثالث الامام الحسين (عليه السلام) ودفن الاجساد الطاهرة الخاص بعشائر كربلاء المقدسة، كما سيوفر (4) منابر خاصة لاستقبال المعزين لتسهيل اداء الشعائر في الحرم الشريف موزعة على منابر الطبابة، والشيرازية، والسدرة، والصوتيات، وقد اتفقنا مع الاقسام المعنية لتهيئة الاجهزة الصوتية وتسهيل النقل التلفزيوني من اربع محاور في الصحن الحسيني الشريف".



موافقات محرم

واضاف ان" ما يخص الموافقات الرسمية للمواكب التي تمنحها اللجنة تنحصر في الايام العشرة الاولى من المحرم، حيث لدينا (746) موافقة منحت لمواكب عزائية وخدمية، ترتبط بجملة من الضوابط والمحددات التي وضعتها اللجان المختصة في المدينة القديمة على عمل تلك المواكب وتشمل التسهيلات مع مراقبة الاداء والالتزام، ومنها ما يتعلق بتوزيع الطعام والقياسات الخاصة بامكنة المواكب، وعدم التجاوز على شبكات الماء والكهرباء"، مشيرا الى ان" هناك ممثليات تابعة للقسم في جميع المحافظات، وكذلك توجد وحدات خاصة لها، وعن طريقها يتم تبليغ جميع التعليمات والضوابط والمحددات بما يخص الزيارات المليونية ونزول المواكب وتنظيمها، ويتم متابعة تطبيقها بشكل مستمر اثناء نصب مواكبهم في مدينة كربلاء المقدسة سواء الخدمية او العزائية، اما ما يتعلق بمواكب اطراف كربلاء فعقد اجتماع مع كفلائها كون لها خصوصية العزاء والخدمة في الايام العشرة الاولى، وحددت فيه اوقات نزول المواكب يوميا بتنظيم ومستوى عالي، ومنع دخول الهوادج الى الصحن الشريف، وتوزيع المواكب وعزائها على المنابر داخل الصحن الشريف، كما حدد وقت نزول "زفة القاسم بن الحسن" (عليهم السلام) في الثامن من محرم من الثالثة عصرا حتى حلول وقت صلاة المغرب، وتليها نزول مواكب اطراف كربلاء المقدسة من بعد صلاة العشاء والى قبل حلول وقت صلاة الفجر".



كفالات الاربعين

واوضح ان" القسم حدد نزول مواكب الزنجيل والتشابيه في النهار، ومن المغرب الى ما بعد منتصف الليل خصصت لمواكب عزاء الردات الكربلائية، ويستنفر منتسبو القسم ومعاونو رئيس القسم جهودهم ويستمرون بمتابعة هذه الفعاليات حتى انتهائها، واستطيع القول ان عدد المواكب زادت بمقدار (25) بالمئة عن اعداد المواكب في شهر محرم الماضي، اما في الزيارة الاربعينية فقد اصدر القسم (14000) كفالة للمواكب الحسينية العزائية والخدمية القادمة من جميع المحافظات ودول شتى، والاعداد في تزايد سنويا"، مؤكدا ان" عدد منتسبي القسم الذين يبذلون جهود جبارة ليلا ونهارا لتنظيم هذه الشعائر ومواكبها لا يتعدى (20) منتسب اثروا على انفسهم المثابرة والحرص، بينما يحتاج القسم الى جهود حوالي (50) منتسب على اقل تقدير، كونهم يعملون بروح فريق العمل الواحد مع مواكب اطراف كربلاء وباقي مواكب المحافظات، وحسب توجيهات المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، والامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ "حسن رشيد العبايجي".

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