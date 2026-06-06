تجمع حاشد في بيشاور لإحياء الذكرى السابعة والثلاثين لرحیل الإمام الخميني(ره)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أُقيم تجمع حاشد خلال صلاة الجمعة في جامع الشهيد سيد عارف حسين الحسيني في بيشاور، إحياءً للذكرى السابعة والثلاثين لوفاة آية الله روح الله الخميني، مؤسس الثورة الإسلامية في إيران. وتزامن هذا الحدث مع إحياء "عقد الولاية والإمامة"، وهي فترة ذات أهمية دينية بالغة لدى العديد من المسلمين الشيعة. ووفقًا للمنظمين، حضر البرنامج عدد كبير من المصلين، من بينهم علماء دين وأفراد من المجتمع المحلي. وفي خطبة الجمعة، سلّط إمام الجمعة، العلامة إحسان الله محسني، الضوء على إسهامات الإمام الخميني في الفكر الإسلامي، ووصفه بأنه أحد أبرز فقهاء العصر الحديث.

كما هنأ الحضور بمناسبة عقد الولاية والإمامة، وتحدث عن أهمية حدث الغدير في التراث الإسلامي. في كلمته أمام الحضور، وصف محسني الثورة الإسلامية في إيران بأنها امتدادٌ لمبادئ الغدير، مؤكداً أن الثورة نجحت بفضل ما وصفه بحركةٍ مُلهمةٍ من الله، وأنها ستستمر. واختُتم الحدث بتجديد المشاركين التزامهم بتعاليم قيادة الإمام علي، وتأملهم في إرث الإمام الخميني وأفكاره.