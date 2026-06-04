السيد السيستاني يعزي برحيل آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض + نص البيان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني بياناً أعرب فيه عن خالص مواساته وتعازيه بمناسبة رحيل المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض. وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

تلقيتُ ببالغ الأسى والأسف نبأ رحيل أخي الصفي المرجع الديني آيه الله الشيخ محمد اسحاق الفياض (رضوان الله عليه).

لقد كان الراحل الكبير من الأعلام البارزين في الحوزة العلمية في النجف الاشرف في العقود الاخيرة، وتميّز بجهوده الخالصة في خدمة العلم وأهله تاليفاً وتدريساً وغير ذلك، ومن هنا فإن الخسارة بفقده فادحة والفراغ الذي تركه واسع يصعب ملؤه الا بلطف الله تعالى وعنايته.

وإنني إذ أعزّي في هذا المصاب الجلل ولي الله الأعظم (أرواحنا فداه) والحوزات العلمية وأسرة الفقيد السعيد والمؤمنين عامة، أسأل الله العلي القدير أن يرفع درجته في الجنان ويحشره مع أوليائه محمد وآله الطيبين الطاهرين وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

١٨ ذي الحجة / ١٤٤٧هـ



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