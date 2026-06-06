جمعية "أنجمن شریعة شیعیان" تنظم احتفالًا كبيرًا بعيد الغدير

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ احتفالاً بمناسبة عيد الغدير المبارك، الذي يُعرف أيضاً بعيد الأضحى، نظمت جمعية دار المصطفى الشرعية الشيعية احتفالاً مهيباً في الإمامبارة المركزية ببودغام. وشهد الحدث مشاركة واسعة من عدد كبير من المصلين من مختلف أنحاء وادي كشمير.

وحضر الحفل عدد من كبار علماء الدين. وبدأت الفعاليات بتلاوة القرآن الكريم بصوت حجة الإسلام القارئ أزدار عباس خان. وألقى الشهيد حسين مير قصائد دينية في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بينما أدار غلام حسين شاغنو فعاليات الحفل. وألقى حجة الإسلام آقا السيد مجتبى عباس الموسوي كلمة الترحيب. تم تسليط الضوء على أهمية ورسالة عيد الغدير بشكل متقن من قبل لجنة متميزة من العلماء، بما في ذلك حجة الإسلام والمسلمين الشيخ غلام رسول نوري، وحجة الإسلام والمسلمين سيد ذاكر حسين جفري، وحجة الإسلام والمسلمين الدكتور سيد مدسر رضوي، وحجة الإسلام والمسلمين. مولانا كفاية حسين الأنصاري، حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد روح الله الموسوي، حجة الإسلام السيد يوسف الموسوي، سيد أختر منصور، شوكت شهباز، وسليم يوسف تشالكي. في كلمته أمام الحضور، صرّح رئيس جمعية أنجمان شريعة الشيعة، حجة الإسلام والمسلمين آقا السيد حسن الموسوي الصفوي، بأن كل كلمة من خطبة الوداع للنبي محمد (ص) تُعدّ منارةً للهداية والنجاة للأمة الإسلامية. وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدّم خلال حجة الوداع نظام الولاية، مؤكدًا على الالتزام به كفريضة أساسية على المسلمين.

وأشار آغا حسن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، بإعلانه ولاية الإمام علي عليه السلام في غدير خم، ومبايعته للمسلمين، قد بيّن جليًا أن الالتزام بنظام الولاية هو ضمانة الهداية والنجاة، وأن الابتعاد عنه يؤدي إلى الضلال الصريح. وأضاف أن نظام الولاية واجب قرآني، ومصدر كرامة وقوة وتقدم للإسلام وللأمة الإسلامية. وبمناسبة ذلك، كرّمت جمعية أنجومان شريعة شيان الأداء المتميز لمختلف المتاحف (المراكز التعليمية الدينية) التابعة لها في الامتحانات السنوية. وتم توزيع أجهزة حاسوب ومعدات تعليمية أخرى على المؤسسات التعليمية الأفضل أداءً تشجيعاً لها على مواصلة التميز الأكاديمي. كما مُنحت شهادات تقدير للطلاب الذين حققوا نتائج باهرة في الامتحانات.