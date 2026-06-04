الرئيس الإيراني يعزي بوفاة المرجع الديني الشيخ محمد اسحاق الفياض

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في اعقاب رحيل المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض قدم رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في رسالة التعازي وقال ان الخُلُق والسلوك العلمي والاعتدال والاخلاص والتقوى لدى اية الله العظمى محمد اسحاق الفياض (رض) واهتمامه بوحدة الامة والاسلامية و خدمة الجماهير، يشكل رصيدا قيما وخالدا للعالم الاسلامي وسيجعل اسم وذكرى هذه الفقيه البارع خالدا في تاريخ الفقه والمرجعية الشيعية.

وقال الرئيس بزشكيان في رسالة التعزية بهذه المناسبة: لقد تلقيت نبأ رحيل الفقيه الكبير ومرجع الدين الشيعي، اية الله العظمى محمد اسحاق الفياض (رضوان الله تعالى عليه).

واضاف ان هذا العالم الرباني امضى عمره الشريف في طريق الترويج للمعارف النوارنية لاهل البيت عليهم السلام وتنشئة التلامذة والتدريس والبحث في اعلى مستويات العلوم الاسلامية واسداء الخدمة الصادقة للامة الاسلامية، وكان مصدر اعمال و بركات علمية خالدة للحوزات العلمية وعالم التشيع.

وتابع: اني اذ اقدم التعازي بهذا الفقدان لمراجع الدين العظام والحوزات العلمية وعلماء وافاضل عالم التشيع لا سيما الشعب العراقي الكريم وتلامذة ومقلدي هذا الفقيد السعيد واسرته الكريمة، اسأل الباري عز وجل بعلو الدرجات لهذا العالم الجليل وان يحشره مع الاولياء الالهيين.

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