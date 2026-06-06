آلاف المتظاهرين في ألبانيا يحتجون على مشروع منتجع ساحلي بقيمة 1.6 مليار دولار مرتبط بكوشنر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ خرج مواطنون ألبانيون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء خطط إنشاء منتجع فاخر بتكلفة مليار دولار، مدعوم من جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منطقة ساحلية محمية. وشهدت العاصمة الألبانية تيرانا، يوم الخميس، اليوم الرابع على التوالي من الاحتجاجات، التي أسفرت عن اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. وأثار المنتجع، الذي تبلغ تكلفته 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار)، والذي تديره شركة أفينيتي بارتنرز الاستثمارية التابعة لكوشنر، مخاوف بشأن الأضرار البيئية والفساد. ويشمل المشروع بناء فنادق على جزيرة سازان غير المأهولة، وفي منطقة فيوسا-نارتا الساحلية المحمية، وهي منطقة رطبة تُعد موطنًا لطيور الفلامنجو وفقمات الراهب والسلاحف البحرية. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "ألبانيا ليست للبيع" و"لا أريد لألبانيا أن تصبح مثل دبي".

كما حمل المتظاهرون مجسمات كرتونية لطيور فلامنجو وردية اللون، مطالبين الحكومة بوقف مشروع المنتجع. قال ألكسندر ترايس، المدير التنفيذي لمنظمة حماية وصون البيئة الطبيعية في ألبانيا (PPNEA)، وهي أبرز منظمة معنية بالحفاظ على البيئة في البلاد: "كان هناك غياب تام للشفافية منذ البداية وحتى النهاية". وأضاف: "لم نرَ أي مشاورات عامة أو وثائق رسمية بشأن التصاريح، ولذا نقول الآن: إذا أزالوا الجرافات والسياج وأعادوا الموائل إلى حالتها السابقة، حينها يمكننا البدء بالحوار". وصرحت إيفانكا ترامب، ابنة ترامب وزوجة كوشنر، مؤخرًا بأنها وزوجها اكتشفا الموقع بالصدفة أثناء السباحة من قارب صديق، وأنهما "أُعجبا" بما وجداه. وكان مشروع كوشنر في ألبانيا جزءًا من استثمار أوسع شمل أيضًا مقرًا سابقًا للجيش في العاصمة الصربية بلغراد. إلا أنه تخلى العام الماضي عن خطة صربيا بعد احتجاجات ضدها.

تجلّى الغضب بوضوح خلال مباراة كرة قدم، حيث أطلق المشجعون الألبان صيحات الاستهجان والصفير أثناء عزف النشيد الإسرائيلي في تيرانا يوم الأربعاء، في احتجاج استمر طوال المباراة وأدى إلى شجار. واستقبل مشجعو الفريق المضيف لاعبي المنتخب الإسرائيلي بصيحات الاستهجان في كل مرة لمسوا فيها الكرة، وبلغ التوتر ذروته في الدقيقة 73 عندما سجل لاعب إسرائيلي هدفًا. وأُلقيت أشياء، من بينها ما بدا أنه حذاء، من المدرجات باتجاه أرض الملعب.