الجرافات تستهدف المؤسسات الإسلامية والمساجد في جميع أنحاء ولاية أوتار براديش

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نفّذت السلطات في عدة مناطق بولاية أوتار براديش حملات هدم هذا الأسبوع استهدفت مساجد ومدارس دينية ومبانٍ أخرى وصفها المسؤولون بأنها مبانٍ غير قانونية، ما أثار اهتمامًا واسعًا في جميع أنحاء الولاية. وتمّت هذه العمليات في مناطق من بينها غازي آباد وفاراناسي وباغبات، حيث استُخدمت الجرافات لإزالة مبانٍ دينية إسلامية ومؤسسات تعليمية، قالت السلطات إنها تفتقر إلى التراخيص اللازمة أو بُنيت على أراضٍ متنازع عليها. هدم مدرسة دينية في غازي آباد في منطقة داسنا بمدينة غازي آباد، هدمت الإدارة مدرسة العربية الإسلامية في إطار ما أسمته حملة "مكافحة التعديات وإنفاذ القانون". وقال المسؤولون إن الإجراء اتُخذ بعد فحص السجلات المتعلقة بالمؤسسة. وأكدت الإدارة أن عملية الهدم نُفّذت وفقًا للإجراءات القانونية والأوامر الإدارية.

وتم نشر قوات أمنية مكثفة خلال العملية لمنع أي اضطرابات والحفاظ على الأمن والنظام. هدم مسجد تاريخي في فاراناسي في فاراناسي، هدمت السلطات مسجد أجغيب شهيد، الذي يعود تاريخه إلى نحو مئتي عام، في منطقة راجغات، خلال عملية نفذت في وقت متأخر من الليل، ضمن مشروع إعادة تطوير محطة كاشي النموذجية للسكك الحديدية. وصرح مسؤولون بأن المسجد كان قائماً على أرض تابعة للسكك الحديدية، وأنه تم إصدار إشعارات قبل الهدم. وجاءت هذه الخطوة بعد صدور قرار قضائي، بحسب التقارير، سمح بإزالة المبنى. ويؤكد أفراد من الجالية المسلمة المحلية على الأهمية التاريخية والدينية للمسجد والمقبرة المجاورة له، والتي تعود إلى قرنين تقريباً.