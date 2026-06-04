بمناسبة عيد الغدير.. صورة نادرة للإمام الشهيد مع قائد الثورة الاسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نشر الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية لأول مرة صورةً لسماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية ، إلى جانب الإمام الأمة الشهيد سماحة أية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

والصورة التي نُشرت تحت عنوان "الإمام المجاهد الشهيد" في الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية، تُظهر سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، إلى جانب سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قائد الثورة وامام الامة الشهيد.

كما أعاد الموقع نشر مقتطف من تصريحات قائد الثورة الاسلامية في 9 ابريل 2026، بخصوص سماحة آية الله الخامنئي.

وقد قال سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي: "كان قائدنا الشهيد مجاهداً لا يعرف الكلل، وكان ثابتاً صلباً كالجبل، وكان مؤمناً بوعود الله الإلهية من أعماق قلبه".

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