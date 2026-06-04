إنفوغراف / بعض أعمال يوم عيد الغدير

رمز الخبر: 1822218

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يوم عيد الغدير هو أعظم أعياد الشيعة المسلمين، وهو يوم إعلان ولاية أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام). في هذا اليوم، يؤدي المؤمنون أعمالاً مثل الغُسل، والصوم، والصلاة، والأدعية كدعاء الندبة، والزيارة، والصدقة، والإطعام، وتبادل التهاني، شكراً لنعمة الولاية، ويجددون عهدهم مع مسيرة الإمامة وولاية أهل البيت (عليهم السلام)، وخاصة ولاية أمير المؤمنين علي (ع). هذه الأعمال تمثل فرصة لتعميق المعرفة الدينية وتعزيز الروابط المعنوية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي.