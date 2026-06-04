حكومة الزيدي تتفق مع فصيلين مقاومين على تشكيل لجنة لتنفيذ إجراءات فكّ الارتباط بالحشد الشعبي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وفدين من حركة عصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي (عليه السلام)، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فكّ الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء، اعرب عن شكره وتقديره للموقف المسؤول الذي أبداه كل من؛ الشيخ قيس الخزعلي، وشبل الزيدي، وإسهامهما في تعزيز مسار بناء الدولة، من خلال الاستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، ودعم توجهات الحكومة ومنهاجها الوزاري في حصر السلاح بيد الدولة، والانضواء تحت لواء الدولة وإمرة القائد العام للقوات المسلحة”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن “العراق يشهد اليوم تحولاً مهماً في ظل ما تحقق من استقرار أمني كبير، الأمر الذي يجعل المرحلة الحالية مرحلة بناء وإعمار وتنمية شاملة، وتتطلب تضافر جهود جميع العراقيين للمشاركة في نهضة البلاد وترسيخ مؤسسات الدولة”.

وأشاد رئيس الوزراء بـ”حجم التضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بمختلف تشكيلاتها، خلال مواجهة التحديات التي هددت وجود الدولة العراقية”، مؤكداً أن “الحشد الشعبي كان أحد العوامل الرئيسة في تحقيق الاستقرار الأمني، وأن أبناءه يمثلون اليوم ركناً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب بقية مؤسسات الدولة”.

وبحسب البيان، تقرر، خلال اللقاء، “تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ إجراءات فكّ الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، خلال اليومين المقبلين، بما ينسجم مع الدستور والقانون ويعزز سلطة الدولة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار وترسيخ مشروع الدولة العراقية القوية، القادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها”.

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