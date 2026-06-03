صدر حديثًا: كتاب (الشيعة في باكستان) للباحث الاسلامي الشيخ هادي حسين ناصري

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ صدر حديثاً: كتاب "الشيعة في باكستان" أول كتاب باللغة العربية يسلّط الضوء على المكوّن الشيعي في باكستان

صدر حديثاً عن دار الولاء – بيروت كتاب "الشيعة في باكستان" للباحث الإسلامي الباكستاني الشيخ هادي حسين ناصري، في 222 صفحة من القطع المتوسط، ليُعدّ من أوائل المؤلفات العربية المتخصصة التي تتناول واقع المكوّن الشيعي في باكستان وتطوّراته التاريخية والفكرية والاجتماعية والسياسية.

ويُعرف المؤلف بكونه باحثاً وكاتباً إسلامياً له العديد من المؤلفات والدراسات باللغة الأردية في مجالات الفقه والتفسير والفكر الإسلامي، ويُشكّل هذا الإصدار أول عملٍ له باللغة العربية، في خطوة تهدف إلى تعريف القارئ العربي بواقع الشيعة في باكستان وتجربتهم التاريخية والمعاصرة.

يتألف الكتاب من مقدمتين وثلاثة فصول وخاتمة، ويقدّم قراءة شاملة لمسار التشيع في باكستان، وحضوره الديني والاجتماعي، وتحدياته الراهنة، فضلاً عن استعراض أبرز المؤسسات والمرجعيات والاتجاهات المؤثرة في الساحة الشيعية الباكستانية.

ويأتي هذا الإصدار ليسدّ فراغاً ملحوظاً في المكتبة العربية بشأن الدراسات المتخصصة بالواقع الشيعي في باكستان، ويمنح القارئ العربي فرصة للتعرّف بصورة أقرب على واحدة من أكبر التجمعات الشيعية في العالم الإسلامي.

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