فعاليات خطابية ومهرجانات شعبية وندوات توعوية إحياءً لذكرى "عيد الغدير" فی صنعاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شهدت مختلف مديريات وعزل محافظة صنعاء فعاليات خطابية ومهرجانات شعبية وندوات توعوية إحياءً لذكرى “يوم الولاية” (عيد الغدير) تحت شعار “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”

وتضمنت الفعاليات التي نظمتها السلطات المحلية والتعبئة بمشاركة قيادات محلية وعسكرية وأمنية فقرات من التراث الشعبي وأنشطة ثقافية وإنشادية ركزت على دلالات إحياء هذه المناسبة ودورها في تعزيز الصمود والتلاحم ومواجهة التحديات

وأكد المتحدثون خلال الندوات والأمسيات أهمية الارتباط بمنهج الإمام علي عليه السلام مستعرضين دلالات مواقف “غدير خم” وضرورة العودة الصادقة للنهج المحمدي لتحقيق كرامة الأمة وتحصينها ضد المؤامرات

تأتي هذه الأنشطة المكثفة في إطار التهيئة والتحشيد للفعالية المركزية الكبرى المقررة في الثامن عشر من ذي الحجة الجاري

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