رجل دين باكستاني: فرصة تشكيل "أمة موحدة" غير مسبوقة في تاريخ البشرية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد سيد جواد نقوي، زعيم حركة "تحريك بداري أمة مصطفى" (عليها السلام) في باكستان، أن استشهاد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية قد أشعل شرارة نهضة تاريخية نادرة في العالم الإسلامي والمجتمع الإنساني، مما خلق مناخًا باتت فيه الإنسانية أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لتشكيل "أمة موحدة". وفي كلمة ألقاها خلال الحملة الجماهيرية لدعوة الناس إلى مؤتمر "شهيد الأمة"، المقرر عقده في 13 يونيو/حزيران في لاهور، صرّح بأن استشهاد المرشد الأعلى قد أيقظ نهضة تاريخية لدى الناس، لطالما حلم بها المرشدون الدينيون على مرّ القرون.

وأضاف نقوي أن أتباع المذاهب والأديان المختلفة باتوا اليوم يميزون بين الحق والباطل أكثر من أي وقت مضى، وأن غشاوة الغفلة قد انزاحت، وأن الناس قد انخرطوا في طريق الحق والمقاومة والتحرر بتعاطف أكبر. أكد أن هذه الفرصة الإلهية، التي تُهيأ فيها شريحة واسعة من البشرية فكريًا وعاطفيًا لتشكيل أمة موحدة، لم تُتح في أي حقبة من التاريخ البشري بهذا القدر. وأشار زعيم حركة "تحريك بداري أمة مصطفى" (عليه السلام)، في معرض حديثه عن التطورات الإقليمية الأخيرة، إلى أن الشعب الإيراني، من خلال حضوره وثباته على الساحة لمدة تسعين يومًا، قدّم مثالًا عمليًا على هذا الصحوة والمقاومة.

كما أكد أن مؤتمر "شهيد الأمة"، مع إعلانه الهزيمة النهائية لسياسات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، سيُظهر أن الشعب الباكستاني على أتم الاستعداد لتعزيز الوحدة والتماسك والدفاع عن الحق والمقاومة.