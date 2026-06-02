الحج والغدير: لقاء العبادة والولاية في بناء الوعي الحضاري للأمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ الحج ملتقى القوافل، حيث تستقبل الكعبة المشرفة القلوب الوالهة في كل عام من بقاع الأرض، لأداء مناسكه، والتمسك بمبادئه، مقدمة لإكمال الدين .

الإطار العام للورقة (الهيكل):

1. المقدمة:

• افتتاحية: نقول إن الأمة الإسلامية تواجه تحديات التفكك، وضرورة توحيدها وربطها بجذورها الروحية والقيمية أصبحت أمراً ملحاً.

• إشكالية الورقة: كيف يمكن لنظامين رمزيين هما (مناسك الحج) و(حدث الغدير) أن يعملا معاً كثنائي متكامل، بدلاً من أن يكونا مناسك متنافرة أو عوالم متباينة؟

• الفرضية: الترابط بين الحج (كمؤسسة للتعبد والتسامي) والغدير (كمؤسسة للولاية والقيادة) يمثل أفقاً لتحقيق "التوحيد المعنوي" و"الترابط الحضاري" للأمة.

• المنهج: نعتمد منهجاً تركيبياً (تحليلي – مقارن – تأويلي) يجمع بين قراءة النص (القرآن والحديث) ورؤية المقاصد (المصالح الكلية للأمة).

2. الحج والغدير في المنظور النصي والمقاصدي:

• الحج: رمز للتوحيد العملي بخلفية إبراهيمية، والمساواة بين البشر من خلال الإحرام، والوحدة المكانية والزمانية حيث تلتقي الأمة في مكان واحد وزمن واحد.

• الغدير: حدث تأسيسي للولاية والتبليغ والإكمال ("اليوم أكملت لكم دينكم")، وهو ليس حدثاً طائفياً ضيقاً، بل تأكيد لاستمرارية النبوة في صورة القيادة الروحية والأخلاقية بعدها.

• نقطة الالتقاء المركزية: كلاهما يؤسس لـ"ولاء مزدوج" – ولاء لله في الحج، وولاء للقيم الإلهية المتجسدة في القيادة العادلة في الغدير. لا يمكن فك أحدهما عن الآخر في بناء الأمة الكاملة.

3. آفاق الترابط المعنوي: توحيد القلوب لا توحيد المناهج

• من الحج إلى الغدير: الحج يخرج المسلم من أطر الأرض الضيقة (القبلية، الوطنية، المذهبية) إلى فضاء السماء (التجرد لله). هنا يصبح مستعداً لتقبل الغدير كامتداد لهذا التجرد – أي قبول ولاية القيم الإلهية دون تعصب.

• من الغدير إلى الحج: الغدير يذكر المسلم بأن العبادة بدون ارتباط بالقيادة الصالحة والتوجيه الأخلاقي قد تتحول إلى طقوس جوفاء. لذا، الحج بلا روح الغدير (روح المتابعة والولاء للحق) يصير حركة جسد بلا قلب.

• النموذج الأخلاقي: إحياء قيم الإيثار والأخوة والإعلان العلني للحق التي تجسدت في خطبة الغدير، كمكمل لقيم الحج (الصبر، التواضع، والمساواة).

4. الدور الحضاري والتوحيدي للأمة: من التعددية المذهبية إلى الوحدة التعاقدية

• نقد ثنائية "الصراع": نتجاوز النظرة التي تجعل من الحج شعيرة "سنية" ومن الغدير قضية "شيعية". كليهما ملك للأمة جمعاء. الحج هو المشهد المشترك، والغدير هو "الذاكرة المؤسسة" للعدالة والولاية في الضمير الإسلامي.

• بناء أمة متحدة بالجوهر لا بالشكل: كيف يمكن للإقرار بحدث الغدير (بوصفه إشارة إلى مرجعية روحية وأخلاقية) دون الدخول في تفاصيل خلافية، أن يكون جسراً لتوحيد الأمة؟ عبر تحويله من "حدث خلافي" إلى "نموذج حوار حول القيادة الرشيدة".

• ترسيخ القيم الإلهية: القيم المشتركة بين الركنين (الإخلاص، الصدق، التضحية، الطاعة لله وأولي الأمر بالمعروف). إذا أبرزنا هذه القيم بدلاً من البروتوكولات الفقهية، نحقق توحيداً حقيقياً.

5. تطبيقات معاصرة ومقترحات عملية:

• إحياء موسم الحج كفضاء لتدبر الغدير: تنظيم ندوات داخل موسم الحج (في منى أو مكة) تحت عنوان "الحج والولاية".

• إنشاء منبر الحوار الغديري: مبادرة لتبادل الزيارات بين علماء الأمة خلال موسم الحج وعيد الغدير، لمناقشة "كيف تكون الولاية لله والرسول وليس للطوائف؟".

• مناهج تربوية: إدراج وحدة متكاملة في المناهج الدينية (خاصة في العالم الإسلامي) تربط بين مقاصد الحج ومقاصد الغدير تحت عنوان "بناء الأمة الواحدة".

6. الخاتمة:

• خلاصة الجدل: الأمة التي تتفق على حجها وتختلف على غديرها هي أمة مشلولة روحياً. أما الأمة التي تستطيع أن ترى في الحج والغدير "نظامين متكاملين" – للتعبد والولاية، للطهارة والقيادة، للوحدة المكانية والوحدة الضميرية – فهي أمة قادرة على النهضة.

• توصية مركزية: الدعوة إلى "مشروع فكري جامع" يعيد قراءة تراث الحج والغدير كسردية واحدة عن الأمة المؤمنة الموحدة، لا كعلامات فارقة بين الفرق.

• خاتمة دعائية: والخاتمة أن الحج "يوم الحج الأكبر"، والغدير "يوم إكمال الدين"، واجتماعهما في ضمير الأمة هو "يوم الوحدة الأكبر".

عناوين مقترحة للمراجع (يمكن الرجوع إليها):

• القرآن الكريم (خاصة سورة الحج، سورة المائدة: آية التبليغ والاكتمال).

• نهج البلاغة (للإمام علي) في موضوع الحج والولاية.

• كتاب "الغدير" للعلامة الأميني (من منظور تأريخي وليس جدلي).

• كتاب "الحج: رحلة الروح في الإسلام" (دراسات معاصرة عن أنثروبولوجيا الحج).

• خطبة الوداع وخطبة الغدير (مقارنة نصية بينهما).

شريف امبالو ابوجعفر

باحث وكاتب ومحلل

مدير مركز الأسلامي للأبحاث والتوثيق

ورئيس المجلس الأعلى لشيعة أهل البيت (ع)

.....................

انتهى / 323