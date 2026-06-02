الحرس الثوري يقصف سفينة مملوكة للعدو الامريكي بصاروخ كروز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، استهداف السفينة "MSC Sariska" المملوكة للعدو الأمريكي ـ الصهيوني.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان: في أعقاب الهجوم العدواني الذي شنه الجيش الأمريكي الإرهابي وقاتل الأطفال، على السفينة الإيرانية "ليان ستار" في منطقة بحر عُمان، استهدفت القوات البحرية للحرس الثوري، في إطار عملية الردّ بالمثل، السفينة "MSC Sariska" المملوكة للعدو الأمريكي ـ الصهيوني بصاروخ كروز.

وأعلنت القوتت البحرية للحرس الثوري أن أي اعتداء من جانب الجيش الأمريكي قاتل للأطفال، في هذه المنطقة سيُواجَه بردّ حازم.

.....................

انتهى / 323