طلاب برلين يتظاهرون لحث الجامعة الحرة على قطع العلاقات الأكاديمية مع النظام الصهيوني الإرهابي

31 مايو 2026 - 18:36
رمز الخبر: 1820927
وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تجمّع حشدٌ كبيرٌ من الطلاب أمام معهد الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في جامعة برلين الحرة.

وخلال المسيرة، حثّ المتظاهرون الجامعة على قطع علاقاتها الأكاديمية مع الاحتلال الإسرائيلي. ورفعوا لافتات كُتب عليها: "الطلاب ضد الإبادة الجماعية"، و"أوقفوا التواطؤ في الجريمة"، و"طلاب الأنثروبولوجيا يطالبون بمقاطعة أكاديمية"، و"قاطعوا جامعات الفصل العنصري". كما ردد المشاركون هتافاتٍ من بينها: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"قاطعوا إسرائيل"، و"الحرية لفلسطين".

