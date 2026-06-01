إقامة مراسم رفع راية الغدير المركزية في العتبة العلويّة المقدّسة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت العتبة العلويّة المقدّسة مراسم رفع راية الغدير المركزية ( من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه) في رحاب مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)، إيذانًا بانطلاق فعاليات أسبوع الغدير الأغرّ الذي يُقام احتفاءً بـ "عيد الله الأكبر"، وذلك بحضور ضيوف المرقد العلويّ المطهّر من ممثلي مراجع الدين العظام والعلماء الأعلام وطلبة وأساتذة الحوزة العلمية وأمناء وممثلي العتبات المقدّسة والمزارات الشريفة و شيوخ العشائر والوجهاء ومدراء الرسمية في محافظة النجف الأشرف، والأمين العامّ للعتبة المقدسة الخادم السيّد عيسى الخرسان ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام والخدم العاملين في المرقد الطاهر.

وأقيمت المراسم المركزية بآيٍ من الذكر الحكيم ثم كلمة للأمانة العامّة ألقاها عضو مجلس الإدارة الخادم حيدر العيساوي، ثم بادر السيد الأمين العامّ برفع الراية المركزية في القبة البيضاء لضريح أمير المؤمنين (عليه السلام) ، والتي يتزامن معها رفع رايات الغدير المباركة في أكثر من 150 مدينة في مختلف أنحاء العراق والعالم، بما في ذلك العتبات المقدسة المزارات الشريفة و مواقع وساحات رئيسة في مراسم تجسّد معاني الولاية والوفاء للمولى أمير المؤمنين (عليه السلام).

وتنطلق فعاليات أسبوع الغدير الدوليّ اليوم الاثنين الخامس عشر من ذي الحجة للعام الهجري 1447، والتي شهدت مراسم رفع راية عيد الغدير في الصحن العلويّ المطهّر ، إلى جانب البرامج القرآنية والثقافية والجماهيرية، والاحتفالات النسوية، وفعاليات الطفولة والبراعم، ومعارض التراث والنفائس، ومبادرات التكافل الاجتماعي، بالتزامن مع تنفيذ خطط خدمية وتنظيمية متكاملة لاستقبال الزائرين الوافدين إلى النجف الأشرف لإحياء الزيارة المليونية الخاصّة في عيد الغدير الأغرّ .

