الحرس الثوري يقصف قاعدة جوية انطلق منها عدوان أميركي على جزيرة ايرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان لها: أعلن حرس الثورة في إيران، فجر الاثنين، أنّ مقاتلاته الجوية استهدفت القاعدة الجوية التي انطلق منها العدوان على برج اتصالات في جزيرة سيريك بمحافظة هرمزجان.

ونبّه حرس الثورة في بيان، من أنه في حال تكرار العدوان فسيكون الردّ مختلفاً تماماً، من قبل قواته الجوية.

وشدّد حرس الثورة على أنّ المسؤولية الكاملة تقع على عاتق النظام الأميركي المعتدي الذي يقتل الأطفال.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت من جانبها، أنها نفّذت "ضربات دفاعية" على مواقع رادار إيرانية ومواقع قيادة طائرات المسيّرة يومي السبت والأحد.

وتابعت أنّ "هذه الضربات جاءت رداً على إسقاط إيران طائرة أميركية مسيّرة من طراز MQ-1".

