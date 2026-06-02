برعاية العتبة الحسينية.. استعدادات خاصة باقامة الاسبوع القرآني الدولي بمشاركة دول عربية واسلامية بكربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اعلن قسم دار القران الكريم في العتبة الحسينية عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باقامة الاسبوع القراني الدولي، والذي يعد واحدا من أبرز المشاريع القرآنية الدولية التي تحتضنها مدينة كربلاء المقدسة.

وقال مسؤول مركز الإعلام القرآني وسام نذير في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إنه "برعاية ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، انهى قسم دار القران الكريم، التابع للعتبة الحسينية، جميع الاستعدادات الخاصة لاقامة فعاليات الأسبوع القرآني الدولي، الذي يمتد لمدة ستة أيام من (6-11 حزيران \يونيو)، بمشاركة أكثر من (30) دولة عربية وإسلامية".

وأوضح أن " الأسبوع القرآني يتضمن إقامة فعاليات ومسابقات نوعية، أبرزها (جائزة كربلاء الدولية الخامسة لتلاوة القرآن الكريم وحفظه)، ومسابقة البراعم الدولية الأولى، إلى جانب معرض النبأ العظيم الدولي الرابع للخط العربي، فضلا عن عدد من الفعاليات العلمية والثقافية والفنية المتخصصة التي تعكس عمق التجربة القرآنية وتنوعها".

وأضاف أن "الحدث سيشهد مشاركة نخبوية مميزة من قراء العالم الإسلامي، إلى جانب حضور واسع لحفاظ القرآن الكريم وخطاطين ومحكمين دوليين، فضلا عن عرض النتاجات العلمية والتوثيقية التي تعكس جهود دار القرآن الكريم في خدمة كتاب الله العزيز، ونشر علومه ومعارفه".

وأشار إلى أن "هذا الأسبوع يمثل محطة مهمة في مسيرة العمل القرآني الدولي الذي تتبناه العتبة الحسينية، ويجسد حضور كربلاء كمركز إشعاع قرآني عالمي جامع، يلتقي فيه أهل القرآن من مختلف دول العالم".

يمثل الأسبوع القرآني الدولي الذي يقيمه قسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة واحدا من أبرز المحافل القرآنية العالمية التي تحتضنها مدينة كربلاء المقدسة، لما يجمعه من فعاليات ومسابقات نوعية تسهم في ترسيخ الثقافة القرآنية وتعزيز حضورها على المستويين العربي والإسلامي.

