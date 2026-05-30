بيان تعزية آية الله رمضاني إثر وفاة زوجة ممثل الولي الفقيه في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، آية الله رمضاني، بيانا عزى فيه العلامة السيد ساجد علي نقوي، ممثل الولي الفقيه في باكستان بوفاة زوجته.

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم، سماحة السيد ساجد علي نقوي (دام ظله الشريف).

ممثل الولي الفقيه وعضو الهيئة العليا المحترم للمجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام).

سلام عليكم

ورحمة الله وبركاته. أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى سماحتكم وأبنائكم وذويكم الكرام في وفاة زوجتكم. أسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن يجزيكم خير الجزاء.

و إنا لله وإنا إليه راجعون

انتهى/ 278