طهران تعلن عن وقف تبادل الرسائل مع أمريكا احتجاجاً على جرائم الكيان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اوقف فريق المفاوضات الإيراني "المحادثات وتبادل النصوص عبر الوسيط" مع امريكا احتجاجا على الجرائم الصهيونية.

ونظراً لاستمرار الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، ونظراً إلى أن لبنان كان ضمن الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، وأن وقف إطلاق النار هذا قد انتهك الآن على جميع الجبهات بما فيها لبنان، فإن فريق المفاوضات الإيراني يوقف "المحادثات وتبادل النصوص عبر الوسيط".

وقد أكد المسؤولون والمفاوضون الإيرانيون على الوقف الفوري للعمليات العدوانية والوحشية لجيش الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، وضرورة الانسحاب الكامل للكيان من المناطق المحتلة في لبنان، ولن يكون هناك أي حوار ما لم يتم تلبية وجهة نظر إيران والمقاومة في هذا الشأن.

كما وضعت جبهة المقاومة وإيران على جدول أعمالها عزمها على إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، وتفعيل جبهات أخرى بما فيها مضيق باب المندب، وذلك لمعاقبة الصهاينة وحلفائهم.

