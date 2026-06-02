صدور العدد "150" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

2 يونيو 2026 - 09:11
رمز الخبر: 1821567
صدر العدد الثامن والأربعون بعد المئة (150) من مجلة الآفاق الأسبوعية المعنيّة بشؤون الحوزات العلميّة .

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر العدد 150 من أسبوعية الآفاق، المجلة المعنيّة بشؤون الحوزات العلميّة، حاملاً باقةً غنيّة ‏من ‏الموضوعات الفكرية والثقافية والتربوية، ومسلّطًا الضوء على قضايا ملحّة تهمّ الوسط الديني ‏والعلمي. ‏ويتضمّن هذا العدد المحاور التالية:‌‎ 
‎ 
‏ 1. التبریکات والتهاني بمناسبة حلول عید الغدیر الأغر
‏2. كلمة رئيس التحرير/غدیر خم..مشکاة الوحدة في مواجهة فتن العصر
‏3. نداء قائد الثورة الإسلامیة بمناسبة حلول مسوم الحج لعام 1447ق
‏4. سيماء الصالحين‎.‌
‏5. مقالة/الشاعر بولس سلامة وملحمة الغدیر
 ‏6. شهداء الفضيلة/ الشهید الشیخ باقر نمر النمر رضوان الله علیه
‏7. كلمات للحياة‌‎.
‏8. صدر حديثًا/ سلسة الابتکارات العلمیة لسماحة الشیخ محمد طاهر آل شبیر الخاقاني
‏9. ملاحظة/الإسلام من منظور الإمام الخمیني قدس سره
‏10. تعريف بكتاب/قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السلام 
‏11. علماء وأعلام/ السید نعمة الله الجزائري رضوان الله علیه 
‏12. مقالة/ الإمام الخمیني قدس سره..سیرة وجهاد
‏13. قبس من نور/حین یفقد العالم قدرته علی إغوائک
‏14. مقتطفات/ما قاله المیرزا حبیب الخوئي  حول شرح ابن أبي الحدید المعتزلي
‏15. مصطلح الأسبوع/المحکم والمتشابه
‏16. ناقذة علی  المقالات/الاتفاق علی ثبوت واقعة الغدیر بالثبوت التاریخي والمتواتر الصحیح
‏17. سیماء الصالحین
‏18. شعر وقصيدة‌‎. ‌‌‎ 
‏19. نصيحة نفسية‌‎. ‌‏👇

اطلب النسخة الالكترونية من هنا PDF

