الحاج موسى المسري.. شهيدًا مظلومًا على يد آل الصباح

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ استشهد الحاج "موسى المسري" في السجن بطروف صعبة بعد أن وجهت له السلطات الامنية الكويتية تهمة تمويل حزب الله اللبناني.

قضى عمره في مساعدة الفقراء والمساكين في الكويت، وكان يحمل هم البدون الكويتيين على علاتق لسنوات عديدة، فكان حقيقة من رواد العمل الخيري الكويتي وشخصا فاعلا لأكثر من ٤٠ عام .

اعتقل في الحملة الأمريكية بتهمة تمويل حزب الله ووجهت له السلطات الامنية الكويتية المنفذة للأوامر الأمريكية تهمة خلية تمويل حزب الله واودع السجن المركزي مع بقية رواد العمل الخيري .

وبسبب ظروف السجن الصعبة مع كبر سنه وظروفه الصحية الخاصة عانى كثيرا وطالب السلطات بأن يتلقى العلاج لكن تعسف حكومة الكويت رفض ذلك الطلب. ولسوء الرعاية الطبية قضى شهيدا صابرا مظلوما .

وكان قد نعاه العضو الكويتي في الجمعة العامة للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، وكتب على منصة "اكس": تلقينا ببالغ الحزن والألم نبأ استشهاد المؤمن الصابر المخلص الحاج موسى المسري رضوان الله تعالى عليه في السجن ظلما وعدوانا. لقد كان هذا الرجل مؤمنا صالحا مخلصا من رجالات الكويت التي نفخر ونعتز بهم وبخدمتهم للفقراء والضعفاء والمحتاجين، ولقد فقدنا فيه أحد الأوفياء الصالحين الذين ساهموا في إعطاء صورة مشرقة عن الكويت في رعاية الأيتام ومساندة المحرومين، وبهذه المناسبة الأليمة نعزي سائر المؤمنين والمؤمنات ولا سيما عائلته الكريمة ونسأل الله تعالى أن يحشره مع نبيه المصطفى وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

حسين المعتوق - قم المقدسة 14 ذو الحجة 1447 هـ

