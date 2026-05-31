وكالة "بلومبرغ" تكشف عن خسائر بشرية وعسكرية امريكية بسبب صاروخ ايراني في الكويت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قالت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، بأن القوات المسلحة الايرانية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "فاتح-110" باتجاه الكويت، حيث تمكنت منظومات الدفاع الجوي الكويتية من اعتراضه وتدميره في الجو.

وأضافت المصادر أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سقط الحطام داخل قاعدة علي السالم الجوية شمال غربي الكويت، ما أدى إلى إصابة خمسة أمريكيين بجروح طفيفة، بينهم جنود ومتعاقدون عسكريون.

كما تسبب الحطام في إلحاق أضرار جسيمة بمسيرتين من طراز "MQ-9 ريبر"، إذ دمرت إحداهما بالكامل وتعرضت الأخرى لأضرار هيكلية بالغة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس، بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا محتملا لتمديد الهدنة الهشة ووقف إطلاق النار القائم بين الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل/نيسان الماضي.

