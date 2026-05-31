وزير الخارجية الامريكي يعلن عن انتهاء مهام توم باراك مبعوثاً خاصاً لسوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسمياً عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا.

وأكد روبيو عبر حسابه في منصة "إكس" أنه على الرغم من الانتهاء الرسمي لمهام باراك تحت هذا المسمى، إلا أنه سيواصل لعب دور قيادي بارز لصالح إدارة ترامب في ملفي سوريا والعراق معاً.

وعُين توم باراك (وهو مستثمر وسياسي أمريكي من أصل لبناني) سفيرا لبلاده لدى تركيا في ايار 2025، وتولى بالتزامن منصب المبعوث الخاص المكلف بالملف السوري.

.....................

انتهى / 323