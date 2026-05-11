الشعب البحريني يتضامن مع العلماء المعتقلين، ويدين نظام آل خليفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تجمّع حشدٌ من الناس في البحرين أمام منزل حجة الإسلام الشيخ محمد سنقر، معربين عن تضامنهم معه ومع غيره من العلماء المعتقلين، ومندّدين بأفعال نظام آل خليفة، وهاتفين بشعارات. وحمل المتظاهرون صوراً لآية الله الشيخ عيسى قاسم، بالإضافة إلى صورٍ لعلماء وناشطين بحرينيين آخرين اعتُقلوا مؤخراً. وقد اعتقلت حكومة آل خليفة مؤخراً عدداً من العلماء ورجال الدين البارزين في البلاد. وتشمل التهم الموجهة لهؤلاء العلماء معارضتهم لوجود قواعد عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بما فيها البحرين. ويعتبر النظام البحريني هذا الموقف خيانةً للوطن.